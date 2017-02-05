Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 февраля 2017, 19:15

Гражданские акции

Экстремал прошелся по канату между двумя высотками в Москве

Экстремал прошелся по канату между двумя высотками в Москве

"Московский патруль": очередной бордель выявлен в Москве

"Московский патруль": мужчина пытался украсть деньги из банкомата

"Московский патруль": полицейские проверили работу столичных клубов

Задержан подозреваемый в изнасиловании пациентки врач

Автомобиль сбил женщину с коляской в Москве

Около сотни человек задержали в Вашингтоне

Полицейские пострадали в результате акций протеста в Вашингтоне

"Московский патруль": полиция выявила нарушения в одной из аптек

"Московский патруль": мужчина выстрелил в полицейских в Москве

Безумный трюк едва не обернулся трагедией. Экстремал с Урала в Москве попытался перебраться с одной многоэтажки на другую по натянутому тросу. Эта прогулка едва не стала последней в его жизни.

На высоте 16-го этажа, немного отойдя от балкона, канатоходец не устоял и едва не сорвался вниз. Но в самый последний момент молодой человек смог удержаться. Жители дома вызвали спасателей. Впрочем, экстремалу все-таки удалось самостоятельно добраться до противоположного балкона, где его уже ждали полицейские. Подробнее – в сюжете телеканала "Москва 24".
полиция экстрим дома новости канатоходец Мария Рыбакова гражданские акции
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика