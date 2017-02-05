Экстремал прошелся по канату между двумя высотками в Москве

Безумный трюк едва не обернулся трагедией. Экстремал с Урала в Москве попытался перебраться с одной многоэтажки на другую по натянутому тросу. Эта прогулка едва не стала последней в его жизни.

На высоте 16-го этажа, немного отойдя от балкона, канатоходец не устоял и едва не сорвался вниз. Но в самый последний момент молодой человек смог удержаться. Жители дома вызвали спасателей. Впрочем, экстремалу все-таки удалось самостоятельно добраться до противоположного балкона, где его уже ждали полицейские. Подробнее – в сюжете телеканала "Москва 24".