В среду в Москве побит очередной температурный рекорд

Среда, 30 июля, стала самым жарким днем в Москве с начала года. Днем воздух в столице прогрелся до 32,4 градуса. Предыдущий максимум лета - плюс 31,9 градусов - был установлен в понедельник, передает телеканал "Москва 24".

Ранее москвичей предупреждали о возможной грозе, но непогода обрушилась на Подмосковье. В Орехово-Зуеве прошел ливень, а местами даже град. Москву осадки обошли стороной, более того в предстоящие дни жара усилится. Так, в пятницу и субботу термометры возможно покажут плюс 34 градуса.