Температура воздуха в Москве опустилась ниже ноля, выпавший снег превратился в лед, передает телеканал "Москва 24". МЧС выпустило новое экстренное предупреждение из-за гололедицы и сильного ветра. Ожидается, что его порывы могут достигать 19 метров в секунду.

Также ожидаются снегопады, ухудшение видимости и дорожные заторы. Возможен обрыв проводов и падение деревьев. Среда и четверг могут стать самыми холодными днями весны.