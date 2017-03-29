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29 марта 2017, 07:15

Общество

Температура воздуха в Москве опустилась ниже ноля

Температура воздуха в Москве опустилась ниже ноля

В Москве ожидается ветер с порывами до 19 метров в секунду

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Температура воздуха в Москве опустилась ниже ноля, выпавший снег превратился в лед, передает телеканал "Москва 24". МЧС выпустило новое экстренное предупреждение из-за гололедицы и сильного ветра. Ожидается, что его порывы могут достигать 19 метров в секунду.

Также ожидаются снегопады, ухудшение видимости и дорожные заторы. Возможен обрыв проводов и падение деревьев. Среда и четверг могут стать самыми холодными днями весны.
погода новости морозы Иван Лозовой прогноз погоды Евгения Мирошкина
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