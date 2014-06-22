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22 июня 2014, 12:15

Общество

В Москве за сутки выпало около половины июньской нормы осадков

В Москве за сутки выпало около половины июньской нормы осадков

В столице 22 июня будет облачно с прояснениями

Тонны воды обрушились на головы москвичей.

В столичном регионе до конца дня действует штормовое предупреждение

В субботу в Москве будет прохладно и дождливо

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В Москве за сутки выпало около половины июньской нормы осадков. На дорогах и тротуарах образовались большие лужи. Больше всего осадков было в столичном районе Тушино, передает телеканал "Москва 24".

Заливало также подмосковные Балашиху и Мытищи. В аварийную службу "Мосводостока" поступило 35 заявок о скоплении воды.

Все подтопления были ликвидированы, но в настоящее время на дежурстве остаются дополнительные бригады коммунальщиков - дожди ожидаются и сегодня. Возможны грозы, а порывы западного ветра могут усилиться до 17 м/с.

Воздух в городе прогреется до 20 -22 градусов. В ночь на понедельник погода сильно не изменится.
погода Илья Федоровцев новости ливни затопления
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