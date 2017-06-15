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15 июня 2017, 07:45

Общество

Москвичам предстоит пережить самый холодный день на этой неделе

Москвичам предстоит пережить самый холодный день на этой неделе

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Москвичам сегодня предстоит пережить самый холодный день на этой неделе. Вплоть до вечера в столичном регионе ожидаются дожди, северо-западный ветер до 5–10 метров в секунду и температура – максимум плюс 12 градусов. Такие показали характерны для сентября, но никак не для середины июня. Прогноз на 16 июня более утешительный: станет теплее, но осадки не прекратятся. Подробный прогноз погоды – в эфире телеканала "Москва 24".
погода Фобос Иван Базанов новости Олег Прокофьев Ксения Седунова
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