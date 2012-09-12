В Москву пришло бабье лето. Как обещают синоптики, сегодня воздух прогреется до 20 - 24 градусов. День будет ясным. Ветер юго-западный, с порывами до 9 метров в секунду.

Самым теплым 12 сентября было 80 лет назад. Тогда столбики термометров в столице показывали 26 градусов выше нуля.

Теплая и солнечная погода продержится до конца рабочей недели. А в выходные в столицу вернутся тучи и температура начнет падать.