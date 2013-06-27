Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 июня 2013, 16:47

Задержаны преступники, продававшие поддельные лекарства в Москве

Задержаны преступники, продававшие поддельные лекарства в Москве

Мошенники продают пропуска для въезда фур на МКАД за 25 тысяч рублей

В Пушкине изъята крупная партия фальшивого аэрозоля-автосмазки

Во вторник в Госдуме начнут рассматривать новый антипиратский закон

"Московский патруль": Фильм "Легенда №17" стал хитом у видеопиратов

В Подмосковье изъято более семи тысяч флаконов опасного аэрозоля

"Московский патруль": В Москве ликвидировали подпольный винзавод

В Китае под видом говядины продавали мясо крыс

"Вечер с Алексеем Вершининым": В Москве продают контрафактную технику

"Московский патруль": в Москве задержаны лжеюристы

Полицейские задержали преступную группу, которая реализовывала в Москве поддельные лекарства. Препараты, под видом которых продавался фальсификат, используются в лечение больных СПИДом и онкологическими заболеваниями.

Цена одной упаковки такого лекарства в розничной сети - свыше 10 тысяч рублей. Однако, предлагаемая продукция никакого лечебного эффекта не оказывала. Как установило следствие, фальсификат производился в Нальчике.

По факту возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, доход преступной группы от реализации фальшивых лекарств составил около полумиллиарда рублей. Ущерб, который был нанесен здоровью тяжелобольных, оценивать бессмысленно.
подделки задержания лекарства Иван Князев новости
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика