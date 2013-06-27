Задержаны преступники, продававшие поддельные лекарства в Москве

Полицейские задержали преступную группу, которая реализовывала в Москве поддельные лекарства. Препараты, под видом которых продавался фальсификат, используются в лечение больных СПИДом и онкологическими заболеваниями.

Цена одной упаковки такого лекарства в розничной сети - свыше 10 тысяч рублей. Однако, предлагаемая продукция никакого лечебного эффекта не оказывала. Как установило следствие, фальсификат производился в Нальчике.

По факту возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, доход преступной группы от реализации фальшивых лекарств составил около полумиллиарда рублей. Ущерб, который был нанесен здоровью тяжелобольных, оценивать бессмысленно.