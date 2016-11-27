Экс-чемпион по шахматам Юрий Елисеев разбился при падении с 12 этажа

Экс-чемпион по шахматам Юрий Елисеев разбился, упав с высоты 12-го этажа. Несчастный случай произошел на Пятницком шоссе.

В своем блоге близкий друг 20-летнего гроссмейстера написал, что Юрий сорвался во время попытки перелезть на балкон соседней квартиры из своего окна. По словам товарищей, молодой человек увлекался паркуром (экстремальный вид спорта, связанный с преодолением препятствий без страховки – прим.ред.).

Елисеев стал чемпионом мира по шахматам среди кадетов в 2012 году, а в следующем он получил звание гроссмейстера.

Российская шахматная федерация выразила соболезнования семье погибшего.