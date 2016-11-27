Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 ноября 2016, 12:15

ЧП

Экс-чемпион по шахматам Юрий Елисеев разбился при падении с 12 этажа

Экс-чемпион по шахматам Юрий Елисеев разбился при падении с 12 этажа

"Сеть": паркур на велосипеде и лысый ежик

"Сеть": пирамиды из людей и селфи с китами

"Познавательный фильм": Северный паркур

"Сеть": Штурм крепости в стиле паркур

"Спортивный интерес": Как прошел фестиваль неолимпийских видов спорта

"Эволюция вещей": Эволюция экстрима

"Познавательный фильм": паркур

"Утро": В интернете стало больше роликов о паркуре

Житель Китая в белой горячке прополз по высоковольтным проводам

Экс-чемпион по шахматам Юрий Елисеев разбился, упав с высоты 12-го этажа. Несчастный случай произошел на Пятницком шоссе.

В своем блоге близкий друг 20-летнего гроссмейстера написал, что Юрий сорвался во время попытки перелезть на балкон соседней квартиры из своего окна. По словам товарищей, молодой человек увлекался паркуром (экстремальный вид спорта, связанный с преодолением препятствий без страховки – прим.ред.).

Елисеев стал чемпионом мира по шахматам среди кадетов в 2012 году, а в следующем он получил звание гроссмейстера.

Российская шахматная федерация выразила соболезнования семье погибшего.
паркур Наиль Губаев новости падение с высоты чп
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика