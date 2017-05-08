Форма поиска по сайту

08 мая 2017, 09:15

Телеканал "Москва 24" устроит 9 мая телемарафон

Cпасатели просят соблюдать правила пожарной безопасности на пикниках

"Это наш город": гулять по парку "Зарядье" можно будет уже этой осенью

Специалисты приступили к озеленению и благоустройству парка "Зарядье"

Работы в парке "Зарядье" вышли на финишную прямую – Собянин

"Это наш город": московские парки перешли на летний режим работы

Как столичные парки открыли летний сезон

Летний сезон стартовал в московских парках

Собянин сообщил о старте праздничных программ в столичных парках

Первомай начали отмечать в столичных парках

9 телеканал "Москва 24" будет работать в прямом эфире почти сутки: корреспонденты проведут включения с главных площадок города и проследят за передвижением техники от Нижних Мневников до Красной площади.

На Тверской откроется выездная студия канала, а после парада в честь Дня Победы корреспонденты присоединятся к гуляниям в городских парках. "Москва 24" – единственный телеканал, который 9 мая будет весь день работать в прямом эфире.
Сюжет: День Победы
парки новости гуляния Светлана Милорадова сми

