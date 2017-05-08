Телеканал "Москва 24" устроит 9 мая телемарафон

9 телеканал "Москва 24" будет работать в прямом эфире почти сутки: корреспонденты проведут включения с главных площадок города и проследят за передвижением техники от Нижних Мневников до Красной площади.

На Тверской откроется выездная студия канала, а после парада в честь Дня Победы корреспонденты присоединятся к гуляниям в городских парках. "Москва 24" – единственный телеканал, который 9 мая будет весь день работать в прямом эфире.