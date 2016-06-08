ХК "Адмирал" установит памятник умершей кошке Матроске

Хоккейный клуб "Адмирал" планирует установить у своей арены памятник кошке Матроске. Она прославилась обедом на 60 тысяч рублей в аэропорту Владивостока, когда залезла в отдел рыбных деликатесов. Видео королевской трапезы обсуждали интернет-пользователи по всей России. В последствии животное стало талисманом команды, передает телеканал "Москва 24".

Кошка умерла накануне в силу возраста и из-за сахарного диабета, у нее отказали почки. Серьезные проблемы со здоровьем у Матроски обнаружили в начале года. Она проходила лечение в ветклинике, а после соблюдала строгую диету.