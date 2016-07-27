Художественные гимнастки отправляются на предолимпийские сборы

Заявку сборной России на Олимпиаду сформируют в среду вечером. В список внесут фамилии спортсменов, которые точно поедут на Игры. Среди них и российские гимнасты. Их сегодня провожают корреспонденты телеканала "Москва 24" из аэропорта Домодедово.

Российские спортсмены отправятся на Игры в стрессовом состоянии. Многие отмечают, что такие ситуации закаляют характер, спортсмены могут разозлиться и заработать еще больше медалей.



"Фавориты остались те же – это, безусловно, наши медальные виды спорта – художественная гимнастика, синхронное плавание, которые без потерь отобрались в Рио. И международные федерации уже подтвердили их участие. Также будем надеяться, что волейболистам нашим удастся отстоять званием чемпионов лондонской Олимпиады. Медальные виды спорта, которые принесли нам немало наград в Лондоне – это борьба и дзюдо. Там у нас по большей части без потерь, но даже если есть какие-то потери, то надеюсь, что на глобальный медальных планах это не скажется", – рассказал руководитель раздела "Спорт" издания "Газета.Ru" Леонид Гольдман.