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27 июля 2016, 15:15

Общество

Художественные гимнастки отправляются на предолимпийские сборы

Художественные гимнастки отправляются на предолимпийские сборы

Владимир Путин обратился к национальной олимпийской сборной

Станет известен состав национальной сборной на летних играх в Рио

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Заявку сборной России на Олимпиаду сформируют в среду вечером. В список внесут фамилии спортсменов, которые точно поедут на Игры. Среди них и российские гимнасты. Их сегодня провожают корреспонденты телеканала "Москва 24" из аэропорта Домодедово.

Российские спортсмены отправятся на Игры в стрессовом состоянии. Многие отмечают, что такие ситуации закаляют характер, спортсмены могут разозлиться и заработать еще больше медалей.

"Фавориты остались те же – это, безусловно, наши медальные виды спорта – художественная гимнастика, синхронное плавание, которые без потерь отобрались в Рио. И международные федерации уже подтвердили их участие. Также будем надеяться, что волейболистам нашим удастся отстоять званием чемпионов лондонской Олимпиады. Медальные виды спорта, которые принесли нам немало наград в Лондоне – это борьба и дзюдо. Там у нас по большей части без потерь, но даже если есть какие-то потери, то надеюсь, что на глобальный медальных планах это не скажется", – рассказал руководитель раздела "Спорт" издания "Газета.Ru" Леонид Гольдман.
Сюжет: Олимпийские игры – 2016
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