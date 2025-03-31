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31 марта, 08:00

Общество

Нутрициолог рассказала, как выбрать качественный цикорий

Нутрициолог рассказала, как выбрать качественный цикорий

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Нутрициолог Элеонора Овчинникова рассказала, на что обратить внимание при выборе цикория. В первую очередь она рекомендует определиться с формой продукта. Его делают в растворимом виде, жидком и молотом.

В состав продукта, помимо самого цикория, могут входить женьшень, черника, имбирь, шиповник, облепиха или какао. При этом, по мнению Овчинниковой, изделия с искусственными консервантами, усилителями вкуса, мукой, рожью, овсом или ячменем лучше оставить на полке магазина.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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