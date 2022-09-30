Почти 200 тысяч человек пришли на Красную площадь на митинг-концерт "Выбор людей. Вместе навсегда". Люди собрались, чтобы поддержать присоединение к России ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.