14 штабов "Москва помогает" продолжают сбор помощи для пострадавших в Курской области

В столице работают 14 штабов "Москва помогает" по сбору гуманитарной помощи. Они открыты в каждом округе с 10:00 до 19:00.

Кроме того, помочь жителям Курской области можно и на площадках форума-фестиваля "Москва 2030": там также открыты пункты сбора гумпомощи.

Москвичи уже принесли 200 тысяч товаров. Их скоро получат жители региона. Принимают продукты длительного хранения, предметы первой необходимости, детское питание и товары для животных.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.