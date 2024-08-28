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28 августа, 23:30

Общество

В Москве продолжается сбор гуманитарной помощи пострадавшим в Курской области

В Москве продолжается сбор гуманитарной помощи пострадавшим в Курской области

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В Москве продолжается сбор гуманитарной помощи пострадавшим в Курской области. Горожане разного возраста ежедневно посещают штабы "Мосволонтера" и приносят необходимые вещи.

Москвичи помогают активно, поэтому приходится использовать дополнительные помещения. Там волонтеры распаковывают товары, которые принесли жители, сортируют, упаковывают в коробки и приклеивают знак "Москва помогает". После этого груз готов к отправке на склад.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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