Врачи продолжают бороться за здоровье певицы Максим. У нее тяжелая пневмония. Как сообщили некоторые телеграм-каналы, у артистки поражено 80% легких. Ее отключили от аппарата ИВЛ и перевели на другую систему – ЭКМО. Это специальный способ поддержания легких и сердца для тяжелых пациентов, когда ИВЛ уже не помогает. Представители певицы эту информацию пока не подтверждают. Семья артистки также не дает комментариев. Ранее сообщалось, что 19 июня Максим ввели в искусственную кому.

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