Очень опасная погода пришла в Москву. За окном наблюдаются порывы ветра до 23 метров в секунду и метель. Оперативные службы расчищают дороги и тротуары, а также выезжают на сообщения об упавших деревьях. Москвичей попросили пересесть на общественный транспорт.

Каршеринг отключает машины на летней резине, аренда самокатов поставлена на паузу. Циклон принес в столицу осадки в виде снега. Влажность составляет 81%, атмосферное давление составляет 730 миллиметров ртутного столба и будет опускаться. Водителям с летней резиной рекомендовано использовать общественный транспорт.

