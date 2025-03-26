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26 марта, 08:00

Общество

Нутрициолог рассказала, как выбрать свежие болгарские перцы

Нутрициолог рассказала, как выбрать свежие болгарские перцы

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Нутрициолог Алла Макарова рассказала, что при выборе болгарских перцев стоит обращать внимание на плоды с гладкой и упругой кожурой, без пятен и повреждений. Свежие перцы должны быть яркого однородного оттенка, а их хвостик – зеленым и упругим.

Специалист объяснила, что красные, желтые и оранжевые перцы слаще зеленых, а последние могут иметь горьковатый привкус. Они богаты витаминами, помогают укрепить иммунитет и отличаются большим содержанием полезных веществ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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