Около 38% месячной нормы осадков выпало в столице

В столице за полтора дня выпало около 38% месячной нормы осадков. По прогнозам синоптиков, дожди будут идти в столице до 23 сентября.

В городе может выпасть еще до 20 миллиметров осадков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.