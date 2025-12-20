Ранним утром столицу окутал густой туман

Ранним утром Москву окутал густой туман, из-за которого видимость в отдельных районах снизилась до 200–700 метров. В городе объявлен желтый уровень погодной опасности, связанный в первую очередь с гололедицей на дорогах.

Водителям рекомендуют быть предельно внимательными и осторожными. Что касается осадков, то синоптики уверяют, что 20 декабря ни дождя, ни снега не предвидится, поэтому зонтики можно смело оставлять дома.

