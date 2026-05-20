Стартовал летний сезон проекта "Московское долголетие" с лесотерапией и речными прогулками

В столице начался летний сезон проекта "Московское долголетие". Программу обновили и расширили.

В новом сезоне продолжаются занятия по водным видам спорта. Появилась новая активность – лесотерапия, прогулки по природным территориям.

Спортивные и танцевальные разминки проходят в 140 центрах. После занятий горожане могут отправиться на прогулку по Москве-реке на трамвайчиках "Цветочной флотилии". Кроме того, ежедневно работают речные круизы. По Москве и Подмосковью курсируют 9 экскурсионных автобусов.

