19 мая, 22:15
Врач напомнил о важности питьевого режима в жару
В жару нужно больше пить воды, так как организм быстрее теряет жидкость. Об этом напомнил врач-терапевт Надирбек Дыдымов.
По его словам, из-за обезвоживания кровь может становиться гуще, что повышает риск осложнений, особенно у людей с хроническими заболеваниями.
Специалист также напомнил о признаках теплового удара: высокая температура, тошнота, головная боль, судороги и покраснение кожи. При их появлении нужно уйти в прохладу и выпить воды.
