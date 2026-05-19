Врач напомнил о важности питьевого режима в жару

В жару нужно больше пить воды, так как организм быстрее теряет жидкость. Об этом напомнил врач-терапевт Надирбек Дыдымов.

По его словам, из-за обезвоживания кровь может становиться гуще, что повышает риск осложнений, особенно у людей с хроническими заболеваниями.

Специалист также напомнил о признаках теплового удара: высокая температура, тошнота, головная боль, судороги и покраснение кожи. При их появлении нужно уйти в прохладу и выпить воды.

