14 мая, 14:00Технологии
"Техно": как бактерии могут запускать компьютерные игры
Ученые вырастили клетки кишечной палочки, которые смогли работать как примитивный экран для игры DOOM. Бактерии реагировали на биологические сигналы и включались или выключались как пиксели, формируя изображение на планшете с микроскопическими ячейками.
При этом клеткам требуется около часа на активацию и до 8,5 часа на отключение.
Как современные технологии и живые организмы начинают переплетаться между собой? Об этом – в новом выпуске программы "Техно".