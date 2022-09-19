Сложные погодные условия в столице могут привести к возникновению ЧС – МЧС

В Москве 19 сентября ожидаются сильные ливни с грозами и градом, а порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду. В МЧС предупреждают, что сложные погодные условия могут привести к возникновению ЧС.

Температура в городе ниже на 3–4 градуса. Атмосферное давление также понизилось и составляет 728 миллиметров ртутного столба. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.