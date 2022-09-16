Москва 24 в рубрике "Квадрокоптево" загадала Дом атомщиков на Большой Тульской улице. Быстрее всех правильный ответ прислал Владислав.

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