Роскачество выявило проблемы у 17 брендов спортивного протеина

Роскачество обнаружило несоответствие спортивного сывороточного протеина 17 торговых марок обязательным требованиям технического регламента (ТР ТС).

Например, один из брендов заявил, что в 100 граммах его продукции содержится 64 грамма белка, однако на деле оказалось около 16. У другого бренда разница еще более существенная – почти 80 граммов. Углеводы также занижены: на этикетке указано 15 граммов, а в реальности оказалось почти 70.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.