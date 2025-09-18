Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 сентября, 23:00

Общество

Роскачество выявило проблемы у 17 брендов спортивного протеина

Роскачество выявило проблемы у 17 брендов спортивного протеина

"Новости дня": Роспотребнадзор заявил о стабильной ситуации по гриппу в Москве

"Московский патруль": в России ввели обязательную маркировку пчел

"Миллион вопросов": юрист рассказал о земельных спорах

Самым холодным днем недели в Москве станет 19 сентября

Пума, изъятая из московской квартиры, адаптировалась в зоопарке

Дожди ожидаются в Москве 19 сентября

Дни Минска начались в Москве

Телезрители Москвы 24 рассказали, какие зумерские слова они знают

В подмосковных Бабенках запустили деревенский тур для молодежи

Роскачество обнаружило несоответствие спортивного сывороточного протеина 17 торговых марок обязательным требованиям технического регламента (ТР ТС).

Например, один из брендов заявил, что в 100 граммах его продукции содержится 64 грамма белка, однако на деле оказалось около 16. У другого бренда разница еще более существенная – почти 80 граммов. Углеводы также занижены: на этикетке указано 15 граммов, а в реальности оказалось почти 70.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоЕкатерина КузнеченковаАнастасия Налетова