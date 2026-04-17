Студент из России поразил пользователей соцсетей сходством с Райаном Гослингом

В русскоязычном сегменте интернета завирусилось видео со студентом театрального института Матвеем Сошкиным. Пользователи обратили внимание, что молодой человек очень похож на звезду Голливуда – канадского актера Райана Гослинга.

В соцсетях россиянина наградили забавными прозвищами – "Радион Гослингов", "Район Гуслунг", "Роман Гуслинг" и другими. Как сам Сошкин относится к сравнению с известным актером?

Не боится ли он застрять в этом типаже? И есть ли у молодого человека кумиры среди артистов? На эти и другие вопросы ответил в эфире телеканала Москва 24.