16 ноября, 09:45Общество
Фитнес-клуб в Московской области продавал абонементы перед закрытием
Клиенты подмосковного фитнес-клуба в Видном не могут получить доступ к услугам, хотя оплатили абонементы. Как выяснилось, клуб закрылся 9 ноября, но продолжал продавать клубные карты вплоть до дня закрытия, в том числе предлагая скидки до 30%.
Юрист клуба заявил, что вопрос о возврате денег остается открытым, хотя пострадавшим предложили альтернативные фитнес-центры в 10–17 километрах от прежнего места. Клиенты создали чат для координации действий и направили досудебную претензию, а юристы не исключают признаков мошенничества в действиях клуба.
