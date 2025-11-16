Фитнес-клуб в Московской области продавал абонементы перед закрытием

Клиенты подмосковного фитнес-клуба в Видном не могут получить доступ к услугам, хотя оплатили абонементы. Как выяснилось, клуб закрылся 9 ноября, но продолжал продавать клубные карты вплоть до дня закрытия, в том числе предлагая скидки до 30%.

Юрист клуба заявил, что вопрос о возврате денег остается открытым, хотя пострадавшим предложили альтернативные фитнес-центры в 10–17 километрах от прежнего места. Клиенты создали чат для координации действий и направили досудебную претензию, а юристы не исключают признаков мошенничества в действиях клуба.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.