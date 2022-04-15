Власти будут внимательно следить за ситуацией с доходами россиян – Орешкин

Власти РФ анализируют ситуацию с доходами населения и при необходимости примут дополнительные соцмеры. об этом рассказал помощник президента России Максим Орешкин.

Москва ответит на высылку шестерых российских дипломатов из Северной Македонии, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Центробанк расширяет возможности банков для борьбы с мошенническими переводами, заявил регулятор