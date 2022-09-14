Вакцина от коронавируса защищает и от нового штамма – глава Роспотребнадзора

Вакцина от коронавируса защищает и от нового штамма, об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с Владимиром Путиным. Она также отметила, что ситуация стабильная.

Россия уходит от еще одной волны коронавируса, которая пришлась на начало августа. По словам Анны Поповой, период от начала подъема до пика заболеваемости в стране составил не больше пяти-шести недель. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.