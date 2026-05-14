Москвичка добилась признания бывшего мужа умершим из-за неуплаты алиментов

Москвичка добилась через суд признания бывшего мужа умершим из-за неуплаты алиментов. Супруги развелись в 2020 году, у них остался общий ребенок. Отец исчез и отказался платить алименты, заявив, что судебные претензии его не волнуют.

Женщина пять лет добивалась выплат через приставов, бывшего мужа объявили в розыск, но найти не смогли. Тогда она подала иск о признании супруга безвестно отсутствующим.

Юрист Яна Солдатова пояснила, что необходимо получить постановление пристава о розыске должника. Если в течение года о нем нет сведений по месту жительства, он может быть признан безвестно отсутствующим. После этого можно обратиться за пенсией по потере кормильца. Если сведений нет в течение пяти лет, должника могут признать умершим.

