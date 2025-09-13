Форма поиска по сайту

13 сентября, 09:45

Общество

В соцсетях разгорелся спор о праве стоять слева на эскалаторе в метро

В соцсетях разгорелся спор о том, можно ли становиться на эскалаторе метро слева. Поводом стало недавнее происшествие в час пик, когда пассажирка заняла "сторону обгона", вызвав недовольство других москвичей.

По правилам метрополитена стоять можно с обеих сторон. В часы пик сотрудники рекомендуют занимать и правую, и левую линию для разгрузки потока. Однако многие горожане по привычке считают левый ряд коридором для тех, кто спешит.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Дарья КрамароваЛариса Соколова

