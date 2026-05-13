Санитарный контроль усилят на границе РФ для снижения вероятности завоза хантавируса

Санитарный контроль усилят на пограничных пунктах пропуска России, чтобы снизить вероятность проникновения хантавируса в страну. Как сообщили в Роспотребнадзоре, для этого уже используют специальную систему "Периметр". Она оценивает риски, которые связаны с завозом опасных инфекционных болезней.

На данный момент в России известен вариант хантавирусной инфекции, который вызывает геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. С начала 2026 года ее вспышек в стране выявлено не было.

