13 мая, 11:15
Санитарный контроль усилят на границе РФ для снижения вероятности завоза хантавируса
Санитарный контроль усилят на пограничных пунктах пропуска России, чтобы снизить вероятность проникновения хантавируса в страну. Как сообщили в Роспотребнадзоре, для этого уже используют специальную систему "Периметр". Она оценивает риски, которые связаны с завозом опасных инфекционных болезней.
На данный момент в России известен вариант хантавирусной инфекции, который вызывает геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. С начала 2026 года ее вспышек в стране выявлено не было.
