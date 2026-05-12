Вирусолог сообщил о существовании 50 видов хантавирусов

Вспышка хантавируса на круизном лайнере не должна вызывать панику у жителей России. Об этом заявил доктор биологических наук, профессор МГУ, вирусолог Алексей Аграновский. По словам эксперта, хантавирусов существует 50 видов, и только один из них может с трудом передаваться от человека к человеку.

В России эти вирусы известны давно, они встречаются на юге страны и на Дальнем Востоке. Заразиться можно, вдохнув частицы вируса с пылью от экскрементов грызунов. Такие случаи регистрируются каждый год, поэтому это не новая проблема. Специалист подчеркнул, что беспокоиться обычным людям совершенно не о чем.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.