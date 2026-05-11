Пассажиров пораженного хантавирусом лайнера MV Hondius отправят на карантин

Пассажиров круизного судна MV Hondius, где выявлена вспышка хантавируса, начали эвакуировать после прибытия лайнера к Канарским островам. Испания, Франция и Великобритания уже вывезли своих граждан.

После завершения эвакуации судно направят в Нидерланды для дезинфекции. Пассажиров ждут 72 часа строгой изоляции и 9 недель домашнего карантина.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.