11 мая, 09:15Общество
Пассажиров пораженного хантавирусом лайнера MV Hondius отправят на карантин
Пассажиров круизного судна MV Hondius, где выявлена вспышка хантавируса, начали эвакуировать после прибытия лайнера к Канарским островам. Испания, Франция и Великобритания уже вывезли своих граждан.
После завершения эвакуации судно направят в Нидерланды для дезинфекции. Пассажиров ждут 72 часа строгой изоляции и 9 недель домашнего карантина.
