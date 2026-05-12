Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за тумана

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за ожидаемого тумана. Об этом сообщили в Гидрометцентре. Туман опустится на город после 21:00 12 мая и останется до 09:00 13 мая.

Видимость на дорогах упадет до 100–500 метров. Автомобилистов просят быть аккуратнее, держать дистанцию и не превышать скорость. Пешеходам рекомендовали носить на одежде светоотражающие элементы и быть предельно внимательными при переходе дороги.

