Дерматолог рассказала, как правильно выбрать крем для лица в зимний период

В холодное время года кожа особенно нуждается в защите и питании. Врач-дерматолог Екатерина Емельянова рекомендует обратить внимание на состав. Качественный питательный крем должен содержать церамиды, аллантоин, пантенол и натуральные масла, такие как ши, макадамии или миндальное. Важно избегать спиртов, вазелина и парафина, которые могут сушить кожу.

Также стоит обратить внимание на упаковку. Стеклянная тара считается наиболее безопасной, а кремы в тубах с дозатором предотвращают контакт с кожей и минимизируют риск загрязнения. Хранить крем лучше в сухом месте, избегая низких и высоких температур.

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