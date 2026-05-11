11 мая, 16:30
Воспитанники военно-спортивного клуба приняли присягу в Центральном музее Вооруженных сил
Воспитанники военно‑спортивного подразделения "Молодой десант" из Зеленограда приняли присягу курсанта. Торжественная церемония прошла в Центральном музее Вооруженных сил.
Принятие присяги – важный этап для тех, кто выбирает военную подготовку. Курсанты обязуются соблюдать дисциплину, изучать военное дело и готовить себя к защите страны. Ребят поздравили депутаты, общественные деятели и ветераны.
