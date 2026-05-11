11 мая, 11:30Город
Эксперт рассказала, когда москвичам ждать снижения цен на клубнику
Цены на клубнику в Москве находятся на пике в начале сезона, поскольку на рынок поступают первые партии ягод из южных регионов и стран-поставщиков. Руководитель проекта "Ягодная академия" Ирина Козий сообщила, что снижение цен ожидается к концу мая – началу июня.
В этот период на рынок поступят крупные объемы ягод из российских регионов, а также из Турции и Азербайджана. По словам эксперта, именно тогда стоимость клубники станет минимальной за сезон.
