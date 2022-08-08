Минтруд РФ объявил, что готовит национальную стратегию поддержки женщин. В ведомстве планируют стимулировать предпринимательство среди женщин и бороться с барьерами, которые мешают их карьерному росту.

По статистике, в России женщины зарабатывают почти на 30% меньше мужчин с такой же квалификацией. Насколько силен так называемый стеклянный потолок? И с какими проблемами сталкиваются женщины в других странах? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.