Возраст молодежи в России могут поднять на 10–15 лет. Изменить эту грань взросления и старения предложили в Общественном совете при Минтруде. Там считают, что увеличение возраста, когда можно отнести себя к молодежи, в интересах страны.

На данный момент в России молодежью считают людей от 14 до 35 лет. В марте 2025 года глава Минздрава Михаил Мурашко назвал рациональным увеличение возраста до 44 лет.

