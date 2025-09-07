Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 сентября, 10:00

Общество

Возраст молодежи в России могут поднять на 10–15 лет

Возраст молодежи в России могут поднять на 10–15 лет

Госдума предложила отменить в школах традиционные домашние задания

Количество платных мест ограничат в российских вузах

В России начался рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

В России готова к применению первая вакцина от рака

Температура поднимется до 23 градусов в Москве 7 сентября

"Новости дня": в Москве вручили награды победителям детского конкурса "Про Мой район"

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 сентября

"Новости дня": утверждена концепция благоустройства у будущей станции "Народной ополчение"

"Новости дня": в Москве запустили первый в РФ беспилотный трамвай с пассажирами

Возраст молодежи в России могут поднять на 10–15 лет. Изменить эту грань взросления и старения предложили в Общественном совете при Минтруде. Там считают, что увеличение возраста, когда можно отнести себя к молодежи, в интересах страны.

На данный момент в России молодежью считают людей от 14 до 35 лет. В марте 2025 года глава Минздрава Михаил Мурашко назвал рациональным увеличение возраста до 44 лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоДмитрий Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика