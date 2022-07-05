Нутрициологи рассказали, как выбрать томатный сок. По словам специалистов, его стоит чаще пить летом в качестве профилактики тепловых ударов. Ученые напомнили, что есть два вида сока: прямого отжима и восстановленный.

Как правильно выбрать томатный сок? Почему стоимость этого напитка – показатель качества? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.