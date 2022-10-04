Новости часа: H&M приступила к закрытию своих магазинов в России

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. H&M приступила к закрытию своих магазинов в России. Процесс будет поэтапным, сообщили СМИ.

Выходцы из новых регионов РФ, находящиеся за рубежом, должны за месяц определиться с гражданством. Об этом заявил МИД РФ.

ЦБ обсуждает установление повышенной ставки для вкладчиков с низкими доходами. Об этом рассказал представитель банка.