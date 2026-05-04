04 мая, 17:30

Общество

Георгиевскую ленту длиной 75 метров развернули в преддверии Дня Победы в Москве

В парке "Долина реки Котловка" прошла патриотическая акция, участники которой развернули 75-метровую георгиевскую ленту и выстроились в надпись "9 Мая". Мероприятие, организованное по инициативе депутата Государственной думы России, члена фракции партии "Единая Россия" Светланы Разворотневой, объединило более 300 человек – жителей, общественных советников, молодых парламентариев и кадетов школы № 626.

"Георгиевская лента – символ, который объединяет поколения общей памятью о Великой Победе. Для каждой семьи в нашей стране 9 Мая связано со своими именами, фотографиями, историями. Историческая память сохраняется через сопричастность молодых людей к истории семьи, города, а также через участие в таких памятных акциях", – сказала она.

Как отметила депутат, с 2022 года благодаря федеральному закону, разработанному "Единой Россией", георгиевская лента получила статус одного из символов воинской славы России. Она подчеркнула, что этот статус закрепил значение символа, который на протяжении веков связан с воинской доблестью и памятью о защитниках Отечества.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

