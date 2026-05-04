4 мая стало самым теплым днем с начала года в Москве

Понедельник, 4 мая, стал самым теплым днем с начала года. К полудню воздух в Москве прогрелся до 23 градусов, а по области – до 25 градусов. В среду, 6 мая, синоптики обещают до 27 градусов.

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил, что 7 мая к вечеру возможна первая гроза, а 8 мая температура опустится до 15 градусов. Эксперт по вопросам климата Алексей Кокорин отметил, что весна в Москве за XXI век потеплеет примерно на 7 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.