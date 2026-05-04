Москвичи могут получить штраф или арест за сорванную сирень в городских скверах. В Роскачестве напомнили, что все зеленые насаждения на общественных территориях принадлежат муниципалитету. За сломанные ветки предусмотрена административная ответственность вплоть до ареста на 15 суток.

Специалисты также опровергли мнение о пользе такой "стрижки" для кустарников. Эксперты заявили, что повреждение сирени наносит вред растениям и экологии.