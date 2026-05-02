МЧС напомнило россиянам о правилах жарки шашлыка на даче. Мангал или жаровню нужно ставить на ровной площадке на расстоянии не меньше 5 метров от деревьев, сухой травы, дома и других построек.

Для розжига нужно использовать специальные жидкости – бензин и спирт могут быть опасны. Разводить огонь разрешается только в безветренную погоду. Также нельзя оставлять его без присмотра, а после готовки обязательно залить угли водой и убедиться, что они не тлеют.

