Размер социальных выплат увеличен в России с 1 февраля

С 1 февраля в России увеличен размер социальных выплат. Более 40 видов пособий и компенсаций повышаются почти на 12%.



Так, например, материнский капитал на первого ребенка составит почти 590 тысяч рублей. На второго – 775 тысяч рублей, если родители не получали денег на первенца.

Также увеличивается единовременное пособие при рождении и минимальные выплаты по уходу за ребенком до полутора лет. Суммы, заложенные на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве, тоже увеличены.

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