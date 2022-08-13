Методисты и ученые отобрали лучшие школьные учебники, по которым будут преподавать учителя. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Он отметил, что по одному предмету может быть несколько разных линеек учебников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.