Школьники стали чаще делать домашние задания с использованием нейросетей

Московские школьники все чаще делают домашние задания с использованием нейросетей. Искусственный интеллект объясняет сложные темы, помогает с задачами и выдает ответы за секунды. В Рособрнадзоре обсуждают отмену домашней работы.

Эксперты напоминают, что домашнее задание выполняет функцию закрепления материала. Причиной обращения к нейросетям может быть большой объем заданий, считает председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

